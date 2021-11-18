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السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لمتهمين بتهريب المهاجرين لإيطاليا

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السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لمتهمين بتهريب المهاجرين لإيطاليا السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لمتهمين بتهريب المهاجرين لإيطاليا

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة متهمين بالسجن 3 سنوات ،وتغريم كل منهما مبلغ قدره 200 ألف جنية في اتهامهم بتهريب المهاجرين لدولة إيطاليا .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشار أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات ،لاتهامهما بتهريب المهاجرين ،وكشفت التحقيقات عن قيامهما بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تصدير العمالة للخارج مقابل مبالغ مالية قدرها 400 ألف جنيه

وتبين التحقيقات اشتراك المتهمين مع آخر مجهول في تسفير المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا ،إضافة إلى تزوير تذاكر السفر .

المصرى اليوم

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