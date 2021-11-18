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BBC News عربي
إزدياد هجرة الشباب من قطاع غزة بحثا عن حياة كريمة في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 18 نوفمبر 2021 06:28 مساءً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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