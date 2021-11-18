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السبت 27 نوفمبر 2021 03:00 صباحاً
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السبت 27 نوفمبر 2021 02:44 صباحاً
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أخبار العالم
BBC News عربي
المهاجرون على حدود بيلاروسيا وبولندا: بي بي سي تشهد فوضى ومناوشات على أعتاب أوروبا
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 18 نوفمبر 2021 06:28 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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