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«عندي مشاكل في البيت».. تطور في أزمة محمد نجاتي ومنة عرفة: شكوى لنقابة الممثلين

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«عندي مشاكل في البيت».. تطور في أزمة محمد نجاتي ومنة عرفة: شكوى لنقابة الممثلين «عندي مشاكل في البيت».. تطور في أزمة محمد نجاتي ومنة عرفة: شكوى لنقابة الممثلين

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أعلن الفنان محمد نجاتي، عن تقدمه بشكوى إلى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، ضد الفنانة الشابة منة عرفة بعد الزج اسمه في خلافها مع زوجها الفنان الشاب محمود المهدي.

قال «نجاتي» خلال لقائه مع برنامج «et بالعربي»: «أنا قدمت شكوى للدكتور أشرف، عشان أنا مليش علاقة بالموضوع وتم طرح اسمي في حكاية أنا مليش علاقة بيها، وتم تكذيبي على السوشيال ميديا، وهذا يهنني تماماً، وأنا مش عارف يعني حتى لو هي ماضية طبعاً دا هيتم التحقيق فيه وهنعرف هي ماضية فعلاً على العقد بأنها متتلمسش أو لا».

وأضاف: «بدأ يبقى في مشاكل في البيت عندي، مراتي بتقولي أي المشاهد دي، عبارة عن أيه اللي تخلي اتنين ينفصلوا عن بعض، ولادي في المدرسة بدأ الناس تعرف أن بابهم كان سبب في طلاق منة عرفة، أنا استغربت جداً والموضوع بدأ يكبر».

كان الفنان الشاب محمود المهدي، زوج الفنانة الشابة منة عرفة، رد على تصريحات الفنان محمد نجاتي بشأن الخلاف الذي وقع بينهما بسبب مشهد يجمع منة بنجاتي ضمن أحدات مسلسل «فيلا 101».

وقال «المهدي» في عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «الموضوع خد أكبر من حجمه بزيادة، بيتقال إن في مشهد بسبب إنه كان بيقيس نبض إيد منة، وهي رفضت، وكان دة سبب الخلاف وأدى للإنفصال، مفيش الكلام دة خالص».

وتابع: «المشهد أصلا كان عبارة عن إن هي تتشال وهي رفضت إنها تتشال، وإحنا بنتكلم من الأول مع المنتج والمخرج إن مفيش مشاهد بوس، مفيش أحضان، ومفيش شيل، وهي حاطة قواعد، زي أي فنانة محترمة».

وأضاف: «إحنا مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصله بطريقة محترمة، واحنا في مجتمع شرقي المفروض نراعي دة».

المصرى اليوم

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