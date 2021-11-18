الكاتب الأردني إسميك: تأسيس بيت العائلة تخليداً لذكرى وثيقة الأخوة الإنسانية

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عبّر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن سعادته بالاتصال مع سمو الشيخ محمد بن زايد وتهنئته باختيار الإمارات العربية لاستضافة قمة المناخ COP28 ليؤكد الإمام أيضا أن الاتحاد الإماراتي «جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي، ويسعد كل عربي بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية».

من جانبه قال الكاتب والمفكر الأردني حسن إسميك، إنه يمكن النظر لهذه التغريدة كخبر اعتيادي مثله مثل بقية ما يصدر عن الأزهر أو شيخه من أخبار واتصالات وأحداث، فالمكانة الروحية والدينية لمؤسسة الأزهر وعلاقات الإمام الطيبة مع الجميع، بالإضافة إلى سماته الشخصية ووعيه الإنساني المنفتح على الآخر، تجعله موضع ترحيب دائم حيثما حلّ، وتتيح له الاتصال بالقادة والزعماء السياسيين على المستويات كافة، العربية والإسلامية والعالمية.

وأشار إسميك، إلى التزام الإمام الطيب من موقعه المهم، تحييد نفسه -والمنصب الذي يشغله بطبيعة الحال- عن أي موقف سياسي يستلزم أي نوع من أنواع التحزب أو الاصطفاف أو تعريض نفسه لإكراهات السياسة أو ضروراتها، منوها بأن الإمام الطيب ينطلق في موقفه هذا من اعتبار الدين ذا مكانة أسمى من أن يُستخدم لخدمة السياسة وما يرتبط بها من مصالح وصراعات.

وأكد أن ذلك أسهم وبشكل واضح في ترسيخ كل ما نعرفه عن الإمام الطيب من الجرأة في الحق، والوضوح في الخطاب، والخلو من التناقض والتعارض، والثبات في المواقف، والقوة في الحجة والبرهان، يشهد على ذلك ثقة الإمام بما يدلي به من آراء ووجهات نظر، وما يطلقه من أحكام وتصريحات، وما يصدر عنه من توجيهات وقرارات اتجاه المسؤوليات المناطة به كرأس هرم المؤسسة الإسلامية الأكثر عراقة وشهرة حول العالم.

أضاف: غير أنه وبالتوازي مع ما يُثار اليوم من هجوم على شيخ الأزهر، وعلى الإمارات العربية المتحدة، ينبغي قراءة ما خلف التغريدة من رسائل مضمّنة، والعودة لما أدلى به الإمام من تصريحات قبل ذلك بأيام، وتحديداً في الثامن من نوفمبر الجاري في الاحتفالية التي جرت بمرور عشر سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية، والذي يرأسه الإمام بالشراكة مع بابا الكنيسة القبطية.

تابع إسميك أن حديث الطيب، أمام أعضاء بيت العائلة المصرية وضيوف الاحتفالية من سفراء ودبلوماسيين ومفكرين، لم يفوت الفرصة ليناقش واحدة من القضايا التي أُثير الجدل، واللغط أيضا، حولها أكثر من مرة خلال العامين المنصرمين، حيث بيّن موقفه صريحاً وواضحاً، مما جرت تسميته بالديانة الإبراهيمية الجديدة، أو «الدين الإبراهيمي» كما جاء في كلمته، ليؤكد ليس من المنطلق العقائدي فحسب، بل والإنساني أيضاً، رفضه القاطع لهذه الدعوة، لكونها «دعوة لمصادرة أغلى ما يمتلكه بنو الإنسان وهو: حرية الاعتقاد وحرية الإيمان، وحرية الاختيار، وكل ذلك مما ضمنته الأديان، وأكدت عليه في نصوص صريحة وواضحة، ثم هي دعوة فيها من أضغاث الأحلام أضعاف أضعاف ما فيها من الإدراك الصحيح لحقائق الأمور وطبائعها».