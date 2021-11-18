«المعامل المركزية».. خط الدفاع الأول لمواجهة الأمراض والأوبئة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُعد المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان خط الدفاع الأول لاكتشاف الأمراض والأوبئة، وقامت بدور كبير فى الرصد والتتبع خلال جائحة كورونا، وخلال المؤتمر السنوى الثالث للمعامل، والذى حضره نخبة من أساتذة الجامعات والمؤسسات البحثية، تمت الإشارة للدور الكبير الذى لعبته المعامل المركزية.

وخلال المؤتمر، تم الكشف أيضًا عن أحدث مستجدات التشخيص والكشف المبكر عن فيروس كورونا، وإدخال أحدث التقنيات لفحص الفيروسات والبكتيريا ذات الأولوية للصحة العامة، وكذا الإعلان عن وجود تقنيات جديدة داخل المعامل لديها القدرة التقنية على عمل التتبع الجينى لاكتشاف التحور الفيروسى لكافة متحورات كورونا، وكذا التجهيز لتحضير الطعوم والأمصال كما فى فيروس الإنفلونزا.

وأكدت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، أن المعامل المركزية قلعة من قلاع الطب الوقائى فى مواجهة الأمراض المعدية والأوبئة، وتقوم بدور الحارس على مياه وغذاء وصحة كل من هو على أرض مصر، وبداخلها يتم تحليل ومراقبة مياه الشرب باختلاف مصادرها وعلى كافة الجهات والمستويات، علاوة على مراقبة عينات الأغذية والتصريح للمنشآت بتداول المنتجات الغذائية المختلفة بعد التأكد من صالحيتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذا تغطية كافة الأمراض الوبائية والفيروسية والبكتيرية وأمراض الدم والسموم والمخدرات على مستوى المعامل المركزية بالقاهرة، ومن خلال 82 معملًا مشتركًا على مستوى الجمهورية.

وتابعت: أسسنا وحدة للتبع الجينى لرصد أى متحورات للفيروس خاصة فى صفوف السائحين القادمين لمصر من الخارج، بحيث يتم التعامل الفورى معها وعمل التتبع الجينى لها، وهذه الوحدة أصبحت موجودة فى عدد من المدن الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ، وهذا ساعدنا خلال الفترة الماضية فى اكتشاف متحور «دلتا» فور دخوله مصر، مشددة على أن الوحدة جاهزة للتعامل ورصد أى متحور جديد، حيث يوجد أيضا الكواشف الخاصة برصد المتحورات فى المعامل الرئيسية وفروعها بالمحافظات خاصة التى تشهد حركة سياحية كبيرة.

وأكدت الدكتورة نانسى الجندى أن المعامل المركزية أظهرت نجاحات مبهرة خلال أزمة وباء كورونا، حيث يتواجد بها أحدث التقنيات لفحص الفيروسات والبكتيريا ذات الأولوية للصحة العامة، علاوة على ذلك فإن معامل وزارة الصحة والسكان هى المعامل المرجعية لإقليم شرق المتوسط فى عدد من الأمراض ذات الأولوية الوبائية القصوى كشلل الأطفال، الالتهاب السحائى البكتيرى والإنفلونزا، والأمراض التنفسية الحادة والدرن.

وأشارت رئيس المعامل المركزية إلى أنه نظرًا لانتشار الحالات على مستوى الجمهورية، تمت زيادة المعامل الفرعية لتغطى جميع المحافظات لتصل إلى 55 معملًا فرعيًّا مجهزًا بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا وعلى أعلى مستوى من التدريب الفنى والتقنى، كما تم تخصيص عدد 34 معملًا على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل وشهادات كورونا المعتمدة للسفر للخارج.

وأضافت: كان للمعامل دور فعال فى تنفيذ خطة وزارة الصحة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا وفتح جميع الأنشطة بما فى ذلك تأمين إقامة التجمعات الجماهيرية الحاشدة مثل البطولات الرياضية، والمؤتمرات والمهرجانات الدولية، والمعارض والمؤتمرات الثقافية والتجارية، وخطة وزارة الصحة كان لها دور مهم فى تنشيط وتشجيع السياحة وتأمين ضيوف الوطن من خلال توفير الفحوصات التشخيصية وإجراء مسحات السفر لفيروس كورونا بالمطارات السياحية وبأسعار خاصة للسائحين.

واستعرض الدكتور محمد عبد الله، من إدارة المعامل المركزية، قصص نجاح قامت بها الإدارة خلال الجائحة خاصة فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم لكرة اليد، حيث منعت حدوث 31 ألف إصابة فى صفوف المشاركين بالبطولة نتيجة التعامل السريع فيما يتعلق بالفحص والعزل للحالات المصابة، مؤكدا أن كل جنيه تم إنفاقه على الخدمة الطبية الوقائية خلال البطولة ساهم فى توفير 14 جنيهًا مقابلًا، وساهم فى زيادة الثقة فى المنظومة الصحية بمصر وقدرتها على استضافة فعاليات وبطولات عالمية، مشيرا إلى أن إجمالى التدخلات الوقائية من قطاع الطب الوقائى وإجراء مسحات لكل المشاركين- وفر على الدولة ما يبلغ قيمته 407 ملايين جنيه.

من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن قطاع الطب الوقائى يفخر كل الفخر بما قدمته المعامل المركزية من نجاحات وإنجازات سواء فى مجال الاعتماد أو مجالات التشخيص والتطوير والتدريب، ولا تزال معاملنا تقدم المزيد، ولا يزال قطاع الطب الوقائى يطمح للأفضل.