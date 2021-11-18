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لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في التدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة المقاولون

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لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في التدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة المقاولون لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون في التدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة المقاولون

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انتظم اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الخميس.

وتضم قائمة الدوليين كلا من: محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأكرم توفيق والخماسي الأجنبي على معلول ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وبدر بانون وأليو ديانج.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، حيث يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على بنتيجة 5-3.

المصرى اليوم

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