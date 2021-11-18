متعددة المميزات.. «كيا» تستعد لإنتاج سياراتها الكهربائية الجديدة «EV9»

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كشفت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية «كيا» عن السيارة «EV9 SUV»، وهي سيارة كهربائية وتملك العديد من القدرات على السير مسافات تصل إلى 300 ميل.

وسيتم بناء السيارة على النظام الكهربائي العالمي الجديد من «Hyundai (E-GMP)، وتقول «كيا» إنه سيكون بمثابة الأساس لعائلة كاملة من السيارات الكهربائية المخطط إطلاقها.

يبلغ طول السيارة الاختبارية 194 بوصة وعرض 81 بوصة وارتفاعها 70 بوصة ولها قاعدة عجلات 122 بوصة.

كما أنها أكثر طولا وعرضًا من السيارة «كيا تيلورايد» وبالتأكيد ستندرج في فئة «سيارات الدفع الرباعي الضخمة».

ويشير الموقع الإخباري «theverge» أنه يبدو أنها ستكون مهيأة لكسب جمهور السيارتين «تيلورايد» و«كاديلاك إسكاليد» حيث تتميز بأبعادها القوية ومساحتها الداخلية الواسعة.

وتشير «كيا» إلى أن بطارية «EV9» يمكن شحنها من 10 إلى 80 بالمائة في 20 إلى 30 دقيقة.

تسير كيا في اتجاه تسلا من خلال اختيار: «واجهة ملونة للجسم بالكامل وتسعى إلى الاستدامة وتخفيف التلوث البيئي بفعل انبعاثات السيارات.

وتشمل السيارة شاشة لمس مركزية مقاس 27 بوصة، وهي بعرض يقارب عرضها في سيارات الدفع الرباعي.

لن تؤكد كيا ما إذا كانت «EV9» ستدخل حيز الإنتاج، ولكن يبدو أنه من المرجح للغاية إطلاقها قريبًا، حيث تلتزم الشكة بإنتاج سبع بطاريات كهربائية بحلول نهاية عام 2027 وبيع نصف مليون سيارة تعمل بالبطارية سنويًا بحلول عام 2026.