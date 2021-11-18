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تحضيرًا لمواجهة الطائي.. مشاركة فراس البريكان وسعدان في تدريب الفتح

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تحضيرًا لمواجهة الطائي.. مشاركة فراس البريكان وسعدان في تدريب الفتح

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، غداً الجمعة، إلى مدينة حائل عبر مطار الملك فهد بالدمام استعداداً لمواجهة الطائي السبت المقبل ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الصعيد الميداني أدى الفريق تدريباته اليوم على ملعب النادي الرديف، وعمد المدير الفني يانييك فيريرا إلى إقامة تدريبات تكتيكية؛ حيث قسم اللاعبين إلى مجموعتين، وأقام مناورة على مساحة كامل الملعب، طبق من خلالها الخطة التي ينوي بها خوض المواجهة.

وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي "فراس البريكان، والمغربي مروان سعدان" في التدريبات بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخبات الوطنية.

تحضيرًا لمواجهة الطائي.. مشاركة فراس البريكان وسعدان في تدريب الفتح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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