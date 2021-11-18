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العلم لا ينتهي بسنّ.. سبعيني بجازان يعود لمقاعد الدراسة والمدرسة تكرّمه

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العلم لا ينتهي بسنّ.. سبعيني بجازان يعود لمقاعد الدراسة والمدرسة تكرّمه العلم لا ينتهي بسنّ.. سبعيني بجازان يعود لمقاعد الدراسة والمدرسة تكرّمه
شكر مدير تعليم صبيا على التعاون الكبير الذي حظي به لمواصلة التعلم

العلم لا ينتهي بسنّ.. سبعيني بجازان يعود لمقاعد الدراسة والمدرسة تكرّمه

سجل العم صالح مفرح المصغري، البالغ من العمر 70 عاماً، اسمه كأكبر طالب يؤدي الاختبارات في مجمع آل مشحنة التعليمي التابع لتعليم صبيا في الصف الثاني ثانوي.

وانخرط المصغري في الدراسة رغبة في الاستزادة من العلم والتحصيل، وليس طلباً لمنصب أو مهنة كما يقول؛ حيث يرغب في إكمال دراسته.

وقال: استقبلني مدير مجمع آل مشحنة والطاقم التعليمي بالبشاشة والابتسامة والعبارات التشجيعية التي زادت من عزمي وإصراري على مواصلة الدراسة.

وقدّم شكره وتقديره لمدير التعليم بصبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي؛ وذلك لما وجده من تعاون كبير منه حتى يتسنى له إكمال تعليمه وتعلمه، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه.

تجدر الإشارة إلى أن العم صالح المصغري متقاعد من أحد القطاعات العسكرية ومتابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي وما يدور حوله من مواضيع اجتماعية متنوعة.

وقد قامت إدارة المدرسة بتكريمه واعتبرته نموذجاً يحتذى به في المثابرة على طلب العلم وتجاوز التحديات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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