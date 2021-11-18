جامعة بنها : حظر تقديم الخدمات لغير الحاصلين على لقاح كورونا أول ديسمبر

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أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بمنع دخول غير الحاصلين على تطعيم لقاح فيروس كورونا للحرم الجامعي.

وقال «سوسة»، في بيان صحفي، الخميس، إنه تم البدء في تطبيق القرار على مستوى إدارة الجامعة وكلياتها ومراكزها المختلفة، بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين والعمال منذ 15 نوفمبر إلا بعد ما يثبت حصولهم على اللقاح أو شهادة تفيد بسلبياتهم من فيروس كورونا بعد إجراء تحليل «بي سي آر» يُقدم أسبوعيًا، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإنشاء قاعدة بيانات لمنسوبيها الحاصلين على التطعيم.

وأكد رئيس الجامعة، أن التطبيق الجديد أطلقته وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة ويتولى الكشف عن حالة متلقى تطعيم فيروس كورونا من خلال الاستعلام بالرقم القومى سواء كان تطعيمه أم لا، كما أنه يجري حاليا طباعة بطاقة جامعية لمنتسبي الجامعة وبها اشعار «تم التطعيم»، لتسهيل الحركة داخل الحرم الجامعي وكليات الجامعة. وأضاف أنه بدءًا من 1 ديسمبر القادم سيتم منع تقديم أي خدمات حكومية داخل الجامعة والمنشآت التابعة لمن لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وناشد الدكتور جمال سوسة، جميع منسوبي الجامعة بالحرص على تلقي تطعيم لقاح فيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم، مضيفا ان الجامعة قامت بتوفير 11 نقطة ثابتة، بالاضافة إلى النقاط المتحركة بجميع الكليات والمستشفى الجامعى لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل سهولة ويسر، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.