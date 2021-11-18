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انتهاء تدريب 54 شخصا من المحافظات بمركز التنمية المحلية في سقارة

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انتهاء تدريب 54 شخصا من المحافظات بمركز التنمية المحلية في سقارة انتهاء تدريب 54 شخصا من المحافظات بمركز التنمية المحلية في سقارة

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احتفل مركز التنمية بسقارة، الخميس، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين، استفاد منهما 54 متدربًا من جميع المحافظات.

وقال بيان صحفي، إن الدورتين عبارة عن اعداد تقارير المتابعة و التقييم لمشروع السياسات السكانية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية والشؤون القانونية فى تطبيق قانون المحال العامة رقم ( 154 لسنة 2019 )، مشيرا إلى أن الدورات تأتي في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة استثمار الطاقات البشرية وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالمحليات.

المصرى اليوم

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