انتهاء تدريب 54 شخصا من المحافظات بمركز التنمية المحلية في سقارة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية بسقارة، الخميس، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين، استفاد منهما 54 متدربًا من جميع المحافظات.

وقال بيان صحفي، إن الدورتين عبارة عن اعداد تقارير المتابعة و التقييم لمشروع السياسات السكانية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية والشؤون القانونية فى تطبيق قانون المحال العامة رقم ( 154 لسنة 2019 )، مشيرا إلى أن الدورات تأتي في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة استثمار الطاقات البشرية وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالمحليات.