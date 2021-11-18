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مران .. تدريبات بدنية للاعبين بفندق الإقامة بالإسماعيلية

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مران الزمالك .. تدريبات بدنية للاعبين بفندق الإقامة بالإسماعيلية مران .. تدريبات بدنية للاعبين بفندق الإقامة بالإسماعيلية

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غدا الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الختامي على ملعب فندق الإقامة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد “زيزو”، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

المصرى اليوم

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