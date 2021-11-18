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أعرب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادي حتى نهاية موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، موضحا أن النادي الأبيض هو بيته، مضيفا أنه رحب بتمديد عقده مع النادي على الفور.

وأكد إمام عاشور، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة البيضاء، أنه سيبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة لمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من البطولات، لإسعاد جماهير نادي الزمالك وتحقيق طموحاتها.

وأضاف اللاعب أنه يتقدم بالشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على المجهودات التي تقوم بها اللجنة منذ توليها مهمة إدارة القلعة البيضاء.

وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري، للحفاظ على استقرار الفريق.