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خالد سرحان: لم أتعاقد على «المداح 2».. وأستعد لـ«يوميات زوجة مفروسة جدا 5»

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خالد سرحان: لم أتعاقد على «المداح 2».. وأستعد لـ«يوميات زوجة مفروسة جدا 5» خالد سرحان: لم أتعاقد على «المداح 2».. وأستعد لـ«يوميات زوجة مفروسة جدا 5»

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قال الفنان خالد سرحان، إنه لم يتعاقد على الجزء الثاني من «المداح» حتى الآن، وكل ما أثير حول بدأ تصوير المسلسل غير صحيح، مشيرا إلى أن «المداح 2» مجرد فكرة لم تتحقق أي خطوة فيها حتى الآن موضحا: «مجرد كلام».

وأضاف خالد سرحان في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الحديث عن تصوير أعمال رمضانية الآن غير صحيح، فلن يتم تصوير أعمال قبل شهر يناير المقبل.

وأشار سرحان إلى أنه يستعد لتقديم الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي «يوميات زوجة مفروسة جدا» مع الفنانة داليا البحيري خلال الفترة المقبلة، بنفس فريق العمل.

مسلسل «المداح» بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

المصرى اليوم

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