قتل والده بـ«قالب طوب».. المشدد 5 سنوات لطالب في قنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة عصام محمد عيسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد وأحمد عبدالحي قورة بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، الخميس، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد ٥ سنوات لقيامه بقتل والده عن طريق الخطأ أثناء قيام الأب بفض مشاجرة بين نجليه بقرية الإشراف العسيلية بمركز قنا.

تعود أحداث القضية ليوم ١٤ يونيو ٢٠٢١ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع محمود محمد على إثر إصابته بقالب طوب ولقى مصرعه أثناء محاولة إنقاذه بمستشفى قنا العام.

كشفت التحريات أن مرتكب الحادث مصطفى محمود محمد ٢٢ سنة، طالب، نجل المجنى عليه، حيث نشبت مشاجرة بين المتهم وشقيقه يحيي محمود محمد، لخلافهما على أسبقية استخدام دراجة بخارية، وعندما علم والدهما المجنى عليه بنشوب المشاجرة بين نجليه قام بالعدو خلف المتهم للامساك به، وقام المتهم أثناء محاولة فراره من والده بإلقاء قالب طوب أحمر على وجه أبيه، الذى سقط على الأرض وتوفى أثناء علاجه بالمستشفى.

وضبط المتهم و إحالته لمحكمة جنايات قنا بتهمة ضرب أفضى إلى الموت وقضت المحكمه بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ٥ سنوات.