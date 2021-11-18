أخبار عاجلة

ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57 -
"الدفاع الأمريكية" تشكّل قوةً خاصة للتحقيق في الأطباق الفضائية الطائرة -
نجاحاتٌ لافتة لبرنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر -
"الأرصاد": رياح سطحية تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق -
«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981 -
«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قتل والده بـ«قالب طوب».. المشدد 5 سنوات لطالب في قنا

Print
قتل والده بـ«قالب طوب».. المشدد 5 سنوات لطالب في قنا قتل والده بـ«قالب طوب».. المشدد 5 سنوات لطالب في قنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة عصام محمد عيسي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد وأحمد عبدالحي قورة بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، الخميس، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد ٥ سنوات لقيامه بقتل والده عن طريق الخطأ أثناء قيام الأب بفض مشاجرة بين نجليه بقرية الإشراف العسيلية بمركز قنا.

تعود أحداث القضية ليوم ١٤ يونيو ٢٠٢١ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع محمود محمد على إثر إصابته بقالب طوب ولقى مصرعه أثناء محاولة إنقاذه بمستشفى قنا العام.

كشفت التحريات أن مرتكب الحادث مصطفى محمود محمد ٢٢ سنة، طالب، نجل المجنى عليه، حيث نشبت مشاجرة بين المتهم وشقيقه يحيي محمود محمد، لخلافهما على أسبقية استخدام دراجة بخارية، وعندما علم والدهما المجنى عليه بنشوب المشاجرة بين نجليه قام بالعدو خلف المتهم للامساك به، وقام المتهم أثناء محاولة فراره من والده بإلقاء قالب طوب أحمر على وجه أبيه، الذى سقط على الأرض وتوفى أثناء علاجه بالمستشفى.

وضبط المتهم و إحالته لمحكمة جنايات قنا بتهمة ضرب أفضى إلى الموت وقضت المحكمه بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ٥ سنوات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003