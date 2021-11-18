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الصين تنافس شركة «بي إم دبليو» بسيارة مشابهة لـ «X6»

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الصين تنافس شركة «بي إم دبليو» بسيارة مشابهة لـ «X6» الصين تنافس شركة «بي إم دبليو» بسيارة مشابهة لـ «X6»

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تستعد الصين إلى طرح نموذجها الأحدث من السيارات، التي تطلقها باسم «Avatr» وتأمل أن تصبح السيارة واحدة من أفضل المركبات لديها.

والسيارة نتاج تعاون بين ثلاث شركات وهم: «هواوي» و«Changan» و«CAT»، ولم يتم الكشف بعد عن المزيد من تفاصيل تصميم السيارة.

لكن من بين المعلومات التي كشفها الموقع الإخباري «moto1»، هو هيكلها الهاتشباك الانسيابي بالخلف.

وتلك التفاصيل جعلت هناك تقارب بين تصميمها الخارجي والسيارة «X6»، التي أنتجتها شركة السيارات الألمانية «بي إم دبليو».

تحتوي السيارة على مصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات «LED»، كما جهزت بأنظمة إلكترونية حديثة تعمل على حمايتها من الحوادث بفضل الرادارات والكاميرات وحساسات المسافات.

والسيارة ستعمل بمحركات كهربائية تساعدها على الانطلاق من السرعة 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، في أقل من 4 ثوان.

وتم تجهيزها ببطاريات متطورة للشحن تصل بـ 200 وات، لتساعدها في السير مسافة 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

المصرى اليوم

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