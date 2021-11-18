«شهادة ميلاد».. رسالة الهيئة الإنجيلية لتحسين معيشة الأطفال المعرضين للخطر

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نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، احتفالية «أنا طفل مصري» بمناسبة أعياد الطفولة، وتم تقديم مسرحية شارك فيها عدد من الأطفال، مطالبين بشهادة ميلاد، لتكون إثبات هوية لأطفالنا في وضعيه الشارع بمجتمعاتنا المحلية.

وقالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: «إن الاحتفال اليوم ثمرة جهود برنامج أطفال في خطر، حيث تعمل الهيئة على سياسات حماية الأطفال، والاهتمام بهم سواء في وضعية الشارع أو بيئة العمل خاصةً غير الآمنة، والعمل على توفير الحماية والكرامة الإنسانية، وحمايتهم من الاستغلال الإعلامي أو الاتجار بهم، بعد جهود 3 سنوات عمل في مشروع أطفال مُعرَّضين للخطر في محافظتى القاهرة وبني سويف بالشراكة مع 6 جمعيات ومنظّمات مجتمع مدني».

شارك في اللقاء 250 مشاركًا من الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمهتمين بشؤون الأطفال، وأعضاء البرلمان وممثلي القطاع الحكومي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، منهم من نواب البرلمان: د. أمل زكريا، د. رشا كليب، د. هدى عمَّار، وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية بشأن الطفولة والأمومة: المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقاهرة، إيمان، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، د. حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن، د. هاني هلال، الائتلاف المصري لحقوق الطفل.