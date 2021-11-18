أخبار عاجلة

ضحايا كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 1500 وفاة خلال 24 ساعة -
مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57 -
"الدفاع الأمريكية" تشكّل قوةً خاصة للتحقيق في الأطباق الفضائية الطائرة -
نجاحاتٌ لافتة لبرنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر -
"الأرصاد": رياح سطحية تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق -
«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981 -
«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«شهادة ميلاد».. رسالة الهيئة الإنجيلية لتحسين معيشة الأطفال المعرضين للخطر

Print
«شهادة ميلاد».. رسالة الهيئة الإنجيلية لتحسين معيشة الأطفال المعرضين للخطر «شهادة ميلاد».. رسالة الهيئة الإنجيلية لتحسين معيشة الأطفال المعرضين للخطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، احتفالية «أنا طفل مصري» بمناسبة أعياد الطفولة، وتم تقديم مسرحية شارك فيها عدد من الأطفال، مطالبين بشهادة ميلاد، لتكون إثبات هوية لأطفالنا في وضعيه الشارع بمجتمعاتنا المحلية.

وقالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: «إن الاحتفال اليوم ثمرة جهود برنامج أطفال في خطر، حيث تعمل الهيئة على سياسات حماية الأطفال، والاهتمام بهم سواء في وضعية الشارع أو بيئة العمل خاصةً غير الآمنة، والعمل على توفير الحماية والكرامة الإنسانية، وحمايتهم من الاستغلال الإعلامي أو الاتجار بهم، بعد جهود 3 سنوات عمل في مشروع أطفال مُعرَّضين للخطر في محافظتى القاهرة وبني سويف بالشراكة مع 6 جمعيات ومنظّمات مجتمع مدني».

شارك في اللقاء 250 مشاركًا من الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمهتمين بشؤون الأطفال، وأعضاء البرلمان وممثلي القطاع الحكومي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، منهم من نواب البرلمان: د. أمل زكريا، د. رشا كليب، د. هدى عمَّار، وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية بشأن الطفولة والأمومة: المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقاهرة، إيمان، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، د. حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن، د. هاني هلال، الائتلاف المصري لحقوق الطفل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003