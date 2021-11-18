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البحرين تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بطائرة مسيرة

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البحرين تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بطائرة مسيرة البحرين تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بطائرة مسيرة
نوهت بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراضها

البحرين تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها بطائرة مسيرة

دانت مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، في استهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية في المملكة بما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأشادت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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