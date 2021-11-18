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قرينة : كلمات دوقة كورنوال مُعبرة بحق عن حب لمصر وسعادة بالعودة إليها

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قرينة السيسي: كلمات دوقة كورنوال مُعبرة بحق عن حب لمصر وسعادة بالعودة إليها قرينة : كلمات دوقة كورنوال مُعبرة بحق عن حب لمصر وسعادة بالعودة إليها

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أعربت السيدة انتصار ، قرينة رئيس الجمهورية، الخميس، عن سعادتها باستقبال الدوقة كاميلا، دوقة كورنوال، بصحبة الأمير تشارلز، أمير ويلز، في بلدهم الثاني .

وأضافت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية عَلِي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لقد كان لقائي مع صاحبة السمو الملكي فرصة للحديث حول تمكين المرأة وخطوات الدولة لتعزيز دورها سواء داخل أو البرلمان وتأهيل جيل جديد من الشابات المصرية، فضلا عن جهود الدولة في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات والبرامج الرئاسية».

وتابعت قرينة رئيس الجمهورية: وكانت كلمات الدوقة معبرة بحق عن حب لمصر وسعادة بالعودة إليها لأول مرة منذ سنوات طويلة.

واختتمت قائلة: تمنياتي لضيفة مصر العزيزة بقضاء وقت ممتع في مصر، مجددة الترحيب بسموها وبصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز.

السيسي وأنتصار السيسي يستقبلون الأمير تشارلز والدوقة كاميلا
السيسي وأنتصار السيسي يستقبلون الأمير تشارلز والدوقة كاميلا
السيسي وأنتصار السيسي يستقبلون الأمير تشارلز والدوقة كاميلا

المصرى اليوم

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