ارتفاع عدد مرشحي انتخابات الرئاسة الليبية لـ18.. و«العلياء للانتخابات»: «القوائم ليست نهائية»

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ارتفع عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة في ليبيا، إلى 18 مرشحا، بعد تقدم كل عثمان عبدالجليل- فتحي بشاغا- عبدالسلام رحيل- محمد الغويل بأوراق ترشحهم، إلى اللجنة العليا للانتخابات، اليوم.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الليبية، الخميس تقدم كل من عبدالجليل- فتحي بشاغا- عبدالسلام رحيل- محمد الغويل بأوراق ترشحهم، الخميس

كان قد تقدم للانتخابات الرئاسية الليبية أمس، الأربعاء، كل من -محمد احمد الشريف، والمرشح محمد على المهدي، والمرشح أحمد امعتيق، والمرشح على زيدان، فيما تقدم للترشح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح العارف النايض.

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تزايداً ملحوظاً في أعداد المرشحين للانتخابات الرئاسية ليصل حتى أول أمس الثلاثاء، إلى عشر مرشحين، ومع تقدم 8 مرشحين جدد يومي الأربعاء والخميس بأوراقهم يصل عدد المرشحين لخوض السباق الرئاسي الليبي إلى 18 مرشحًا.

وفي وقت سابق تقدم كل من المشير، خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحهم للسباق الرئاسي.

ووسط حالة من الجدل التي اثارها ترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي_ كونه مطلوبًا للجنائية الدولية_ علقت المفوضية العليا للانتخابات الليبية في بيان لها أمس الأربعاء، إن طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة للمفوضية لا تعني أن طلب المترشح قد قُبل.

وأضافت أنها ترصد عملية استلام الطلبات التي ستُحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.

وأكدت مفوضية الانتخابات، أنها ستنشر بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة؛ يعرف بـ«القوائم الأولية» غير النهائية، وهي التي تضم أسماء المرشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، لغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، على أن تستمر هذه المرحلة اثني عشر يوماً.

وأشارت إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، ستنشر ما يعرف بـ«القوائم النهائية»، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت.