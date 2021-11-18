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المقاولون يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الأهلي

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المقاولون يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الأهلي المقاولون يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الأهلي

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قرر مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، رصد مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حال نجاحهم في تحقيق الفوز على الأهلي.

ويلتقي المقاولون العرب مع الأهلي، غدًا الجمعة، على السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ورصد مسؤولو المقاولون، مكافآت خاصة للاعبين قدرها 10 ألاف جنيه لكل لاعب، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز على الفريق الأحمر، وذلك حتى يستطيع الفريق المنافسة على المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في أخرى..

المصرى اليوم

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