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عقد محافظ الإسماعيلية اللواء خيرى بشارى اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي والجهاز الفني للدراويش بقيادة الأرجنتيني «خوان براون» بحضور أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومى.

الاجتماع شهد تواجد عدد من أعضاء مجلس الهيئة البرلمانية على رأسهم النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ وأمال رزق الله ومحمد طلبة أعضاء مجلس النواب.

وجاءت زيارة محافظ الإسماعيلية لحث اللاعبين على بذل قصارى الجهد والعرق والقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الانتصارات اعتبارا من لقاء الزمالك وإسعاد الجماهير وإعادة الفريق لوضعه الطبيعي بجدول المسابقة.

طالب محافظ الإسماعيلية اللاعبين خلال الجلسة بعودة الفريق لطريقة لعبه المعروفة والممتعة للجماهير مع حصد نتائج جيدة والاستفاقة من سلسلة غياب الانتصارات خلال الجولات الثلاث الماضية تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد.

وأكد المحافظ على ثقته الكاملة في قدرات هؤلاء اللاعبين لتعديل مسار النتائج لاسيما بعد عودة الحضور الجماهيرى بشكل تدريجي للاعبين وهو ما يمثل عامل تحفيزى مضاعف مقارنة بأندية الشركات والغير جماهيرية.

من جانبهم فقد وعد اللاعبون بتقديم أقصي ما لديهم في الملعب والتأكيد على أنه لا بديل من حصد الفوز والانتصارات في اللقاءات المقبلة في ظل الدعم الكامل من مجلس الإدارة وسيادة المحافظ وأعضاء مجلس الشعب.

وفي سياق متصل استقبل مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومى سيادة المحافظ الذي قدم بدوره التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة فوزه في انتخابات النادى الإسماعيلي ونحاجهم في نيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا على ثقته في قدرات هذا المجلس في تحقيق طفرة بالنادى خلال فترة قصيرة.

وخلال الجلسة التي حضرها أعضاء الهيئة البرلمانية تم تعرض خلال كافة الأزمات والملفات التي تعيق مسيرة النادى حيث وعد سيادة المحافظ بلتبية احتياجات النادى الذي يتمتع بدعم جماهيرى كبير والسعى جليا نحو إزالة كافة العراقيل والأزمات وتقديم دعم مالي يسهم في خروج النادى من أزماته المالية المستمرة .