شرط جديد من محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول وديون برشلونة تغتال حلم تشافي..صور

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مازال محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الانجليزي حديث الساحة في الاوساط الرياضة العالمية في انجلترا واسبانيا انتظارا لحسم موقف اللاعب من تجديد عقده مع الريدز أو تفضيله الرحيل لاي دوري آخر وفي مقدمتها الدوري الاسباني بعد تلقيه عرضا من برشلونه بعد ترشيحه من جانب المدير الفني الجديد تشافي.

- صورة أرشيفية

ووفقا لتقارير صحفية انجليزية فإن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اقترب بقوة من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل رغبة ادارة الريدز لغلق هذه الصفحة وتوفير الهدوء والاستقرار للفريق.

وسلم الالماني يورجن كلوب تقريرا مفصلا لإدارة ليفربول طالب فيه بضرورة حسم التجديد لنجم الفريق محمد صلاح، للحفاظ خاصة بعدما نما إلى علمه ان تشافي النادي الكتالوني الجديد يخطط لتوفير قيمة الصفقة المالية للفوز بصفقة صلاح إلا أن الأزمة المالية والديون المتراكمة على برشلونة قد تقف حال دون تحقيق امنيات تشافي الذي يري في صلاح ميسي جديد لانتشال برشلونه من كبوته.

محمد صلاح يرد على يورجن كلوب بعد تصريح الأفضل في العالم - صورة أرشيفية

يأتي هذا فيما أكدت مصادر مسؤولة داخل ليفربول في تصريحات صحفية سابقة لجريدة «صن» أن تم التوصل إلى اتفاق كامل بشأن عقد محمد صلاح الجديد في نادي ليفربول.

وكثفت إدارة ليفربول المفاوضات مع رامي عباس وكيل أعمال صلاح حول تفاصيل العقد الجديد وعرضوا عليه عرضا ماليا جديدا لاقناع صلاح بالتجديد واستمراره مع ليفربول.

صلاح يشترط 500 الف استرليني في الاسبوع

واشترط محمد صلاح في بداية تفاوضه مع ناديه الحالي الحصول على راتب أسبوعي 500 ألف جنية استرليني الامر الذي يعني وصول قيمة عرضه في الموسم إلى ما يقرب 25 مليون جنية في السنة.

محمد صلاح يكسر صمته ويتحدث لأول مرة عن تجديد عقده مع ليفربول

وتسعي إدارة ليفربول لاقناع محمد صلاح ووكيله بتخفيض الراتب الاسبوعي إلى 400 الف استرليني وفي حالة موافقة صلاح على هذا العرض فسيتم عقد جلسة لإعلان التجديد والتوقيع فورا مع «مو» الذي بات المطلب الأول لجماهير الريدز التي لن تقبل برحيل صلاح.

كان موقع ليفربول إيكو المقرب من النادي الإنجليزي الذي يلعب له محمد صلاح أنه من المحتمل أن يوقع محمد صلاح عقدا جديدا مع ناديه الإنجليزي قيمته قد تصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني سنويا بالرغم من اعتراف الصحيفة الإنجليزية بجنون هذا الرقم الجديد المحتمل تواجده في عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول، إلا أنها أكدت أن هذه الخطوة حال تنفيذها قد تحمي استثمارات ليفربول لسنوات قادمة.

اقرأ ايضا:

لخطف محمد صلاح من ليفربول.. صندوق الاستثمار السعودي يجهز خزائنه (تفاصيل)

صدمة لجماهير ليفربول: مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح وصلت لطريق مسدود