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رئيس الإسماعيلي: «لو يسبلنا الماتش يبقى خير»

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رئيس الإسماعيلي: «لو الزمالك يسبلنا الماتش يبقى خير» فيديو رئيس الإسماعيلي: «لو يسبلنا الماتش يبقى خير»

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يحيي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي يستفز جماهير قبل لقاء القمة للجولة الرابعة الذي يجمع بين الدورايش والزمالك الجمعة 19-11-2021.

وعلق الكومي على مباراة الزمالك والإسماعيلي بطريقة ساخرة وقال قبل اللقاء: «لو ربنا كرمنا وفزنا على الزمالك ستكون بداية جيدة، ولو الزمالك ساب لنا الماتش يبقى خير وبركة».

وقال الكومي خلال تصريحاته المتلفزة، إنه متفائل بالفوز على الزمالك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين الجمعة 19-11-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري، مازحًا: «لو سابولنا الماتش يبقى خير وبركة».

أضاف: «لدينا حلول لإنهاء الأزمة المالية للنادي، لديّ أفكار عديدة وجديدة من أجل شركة كرة القدم، وفي انتظار الحصول على الموافقات اللازمة».

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري والتشكيل

الزمالك يعود من جديد لمباريات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء الجولة الأخيرة لمنتخب في تصفيات قطر 2022.

ويخوض الزمالك مباراة هامة وقوية أمام الإسماعيلي الجمعة، عقب الهزيمة القاسية أمام الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف خلال اللقاء الذي جمعهما قبل فترة التوقف الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يخوض الزمالك لقاءه الأول عقب العودة لمنافسات الدوري أمام الإسماعيلي خلال الجولة الرابعة، يوم الجمعة المقبلة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - احمد فتوح.

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور.

أمامهم: يوسف إبراهيم أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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يخوض الزمالك مباراة هامة أمام البنك الأهلي عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.

الزمالك يخوض لقاء سيراميكا كليوباترا عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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المصرى اليوم

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