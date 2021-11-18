ولي العهد البريطاني وقرينته يزوران أهرامات الجيزة

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زار ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا، دوقة كورنوول، الخميس، منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث رافقهما وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني.

واستهل ولي العهد البريطاني وقرينته الزيارة من أمام هرم خوفو، حيث صعدا الهرم الأكبر، واستمعا إلى شرح من «العناني»، قبل أن يلتقطا الصور الفوتوغرافية.

وعبّرا بنظراتهما عن مدى انبهارهما بعظمة أهرامات مصر الخالدة، وهما يطالعان إحدى أهم صفحات التاريخ ومهد الحضارة الإنسانية في العالم.

وقام ولي العهد البريطاني وقرينته بتفقد هرم خوفو من الداخل.

وتزينت الشوارع المؤدية إلى منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة بالأعلام المصرية والبريطانية؛ ترحيبًا بضيفي «أم الدنيا».