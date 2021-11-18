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أول تعليق من «التعليم» على تسمم طلاب بعد تناولهم وجبة التغذية المدرسية بكفر الشيخ

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أول تعليق من «التعليم» على تسمم طلاب بعد تناولهم وجبة التغذية المدرسية بكفر الشيخ أول تعليق من «التعليم» على تسمم طلاب بعد تناولهم وجبة التغذية المدرسية بكفر الشيخ

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا بشأن ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية.

وأكدت المديرية، أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية للطلاب لحين الإطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

المصرى اليوم

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