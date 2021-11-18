استأذن للذهاب إلى دورة المياه.. مصرع طالب إعدادي سقط من الدور الثالث بمدرسة في القليوبية

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لقى طالب بالصف الثاني الإعدادي مصرعه أثر سقوطه من الطابق الثالث داخل مدرسة كفر الشهاوي خاطر الإعدادية التابعة لإدارة كفر شكر في القليوبية، حيث تم نقل الطالب مصابا للمستشفي ولفظ أنفاسه الاخيرة خلال محاولة إسعافة بالمستشفي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، حيث كلف هالة عاشور مدير إدارة كفرشكر التعليمية بمتابعة التحقيقات في الواقعة وبيان سبب خروج الطالب من فصله وسقوطه من الدور الثالث.

وتبين من التحقيقات في الواقعة أن المدرسة تعمل فترة مسائية وأن الطالب يدعي «عمر ع م»بالصف الثاني الإعدادي، وخرج من الفصل خلال حصة العلوم بعد استئذان المدرس للخروج إلى دورة المياه، إلا أنه سقط من الدور الثالث دون أن يعلم أحد سبب سقوطه.

وتم نقله للمستشفي لإسعافة وخلال تقديم الإسعافات لقي مصرعه ولفظ أنفاسه الاخيرة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المعلومات الاولية تشير إلى أن الطالب سقط من الدور الثالث خلال تواجده بمفرده خارج الفصل، مؤكدا أنه يتم التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها من الجهات المعنية، كما تم إرسال لجنة من المديرية للتحقيق فيها وبيان ملابساتها.