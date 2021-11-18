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ارتفاع قيمة الملكية لدى المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم

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ارتفاع قيمة الملكية لدى المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية ارتفاع قيمة الملكية لدى المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم
"السوق المالية" تصدر النشرة الإحصائية للربع الثالث لعام 2021م

ارتفاع قيمة الملكية لدى المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية

أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية الربعية للربع الثالث لعام 2021م، التي تغطي مؤشرات السوق المالية خلال تلك المدة، مبينة ارتفاعاً في الطروحات العامة للأسهم خلال الربع الثالث لتصل إلى سبعة طروحات بقيمة إجمالية بلغت حوالي 21 مليار ريال.

وبذلك وصل إجمالي الطروحات خلال المدة الماضية من العام الجاري إلى 12 طرحاً مقارنة بأربعة طروحات خلال المدة المماثلة من عام 2020، وتتماشى رفع وتيرة الطروحات مع استراتيجية الهيئة التي تستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.

من جانب آخر تُظهر بيانات النشرة ارتفاع قيمة الملكية لدى المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم الرئيسة للربع الثالث من عام 2021م بنسبة 8.2% مقارنة بالربع السابق، وبارتفاع نسبته 52% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020م.

وارتفعت قيم أصول الصناديق العامة للربع الثالث من عام 2021م بنسبة 22% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020م لتبلغ ما يقارب 240 مليار ريال، صاحَب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة ليبلغ حوالي 446 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2021م بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالربع السابق، وبارتفاع نسبته 25% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020م.

ومن ضمن المؤشرات التي عكستها النشرة فيما يخص الصناديق الاستثمارية، نمو قيم أصول الصناديق الخاصة للربع الثالث من عام 2021م بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق، و30% مقارنة بالربع المماثل من عام 2020م لتبلغ حوالي 286 مليار ريال، فيما ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنسبة 8% مقارنة بالربع الماضي لتصل إلى أكثر من 10 ملايين محفظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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