لمن لا يستجيبون للقاحات..«أسترازينيكا» تطرح عقارا جديدا لفيروس كورونا بفعالية 6 أشهر

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طرحت شركة أسترازينيكا ريادتها اليوم الخميس، بطرح عقار وقائي يحمي من فيروس كورونا، ويُعطى عن طريق الحقن لغير المصابين، ليكون متاحا في الأسواق لمن لا يستجيبون للقاحات بشكل كاف، وقالت إن هذا العقار، المصنوع من مزيج من الأجسام المضادة، يوفر حماية بنسبة 83% لمدة ستة أشهر.

وسبق أن حقق العقار، ويطلق عليه اسم (إيه.زد.دي7442) أو إيفوشيلد، حماية بنسبة 77% من حالات الإصابة المصحوبة بأعراض بعد ثلاثة أشهر، حسبما تبين في قراءة سابقة لنائج مرحلة متأخرة من تجربة مثبته في أغسطس، وفقًا لوكالة «رويترز».

وذكرت الشركة أيضا أن دراسة منفصلة على المرضى بأعراض تتراوح بين المتوسطة والخفيفة لفيروس كورونا كشفت أن تناول جرعة أعلى من العقار يمنع تدهور الأعراض بنسبة 88% إذا تلقى المريض العلاج في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض الأولى، ويتلقى المريض العقار مرة واحدة على جرعتين عن طريق الحقن.

وينتمي «إيفوشيلد» إلى فئة العقاقير القائمة على أجسام مضادة أحادية النسيلة، وهي بروتينات يتم تصنيعها في المعمل وتحاكي الدفاعات الطبيعية في جسم الإنسان.

وتقوم على أساس الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم في حالة الإصابة بالعدوى أو التطعيم.