القاهرة 24 درجة.. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة نهارًا معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، أما حالة الطقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره وفى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وتغطي شبورة مائية صباحًا بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 16

الاسكندرية 24 17

وادى النطرون 25 17

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 24 17

مطروح 23 15

السلوم 20 14

سيوة 24 11

بورسعيد 24 19

دمياط 24 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الاسماعيلية 25 15

السويس 25 16

العريش 23 17

رفح 22 17

رأس سدر 25 17

نخل 22 11

نويبع 25 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 26 20

مرسى علم 26 19

الفيوم 25 16

بنى سويف 25 16

المنيا 25 14

أسيوط 27 13

سوهاج 27 17

قنا 29 17

الأقصر 28 16

أسوان 29 17

ادفو 29 17

أبوسمبل 30 17

الوادى الجديد 30 16

شلاتين 29 18

ابو رماد 28 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 19