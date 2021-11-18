تكلف اتحاد الكرة مبلغًا ضخمًا إسبوعيًا.. الكشف عن رواتب طاقم حراسة محمد صلاح

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وليفربول ، وأزمة الحراسة الخاصة التي ظهرت برفقته خلال مباراة الجابون والذي فاز المنتخب الوطني بها بنتيجة هدفين لهدف ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات الأولى لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، تخصيص حراسة خاصة للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول ، خلال وجوده مع المنتخب المصري، في مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، يعد أمرا طبيعيا.

أضاف التقرير، أنه أمر طبيعي أن يرافق محمد صلاح حراس شخصين، خاصة في ظل المطاردة التي يتعرض لها من قبل المعجبين، والذي ظهر مؤخرًا خلال مباراة مصر وأنجولا، وتوقف اللقاء 3 مرات؛ بسبب اقتحام المشجعين أرض الملعب لالتقاط الصور مع النجم المصري.

وكشف محمد شبانة خلال برنامجه «بوكس تو بوكس»، راتب حراسة محمد صلاح والذي يتحمل تكاليفه اتحاد الكرة. وقال: حراسة محمد صلاح تكلف اتحاد الكرة 30 ألف جنيه في الأسبوع الواحد، الطاقم استعان به اتحاد الكرة من إحدى شركات الأمن التي سبق لها التعامل مع اتحاد الكرة، وتكلفتهم 30 ألف جنيه في الأسبوع، ويتم دفع راتبهم خلال تواجد صلاح بالمعسكرات فقط.

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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني المصري وفريق ليفربول الإنجليزي حقق رقما كارثيا مع الفراعنة، خاصة بعد فشله في تسجيل أي أهداف خلال مباراة الجابون الأخيرة في الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم والمؤهلة للجولة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

محمد صلاح لم يسجل أي أهداف منذ تولي البرتعالي كارلوس كيروش، الذي تولي قيادة المنتخب الوطني خلفا للمدرب حسام البدري، وحتى مباراة الجابون والتى انتهت بفوز الفراعنة 2/1 لم يسجل صلاح هدفا واحدا.

وكان آخر هدف سجله محمد صلاح مع منتخب مصر، في مباراة الفراعنة ضد جزر القمر، والتي كانت بتاريخ 29- 3- 2021، بالجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وسجل صلاح في مباراة مصر ضد جزر القمر هدفين لمصلحة الفراعنة، في الدقائق 21، و25 من عمر المباراة، حيث انتهت هذه المواجهة بفوز المنتخب المصري بأربعة أهداف دون رد، ليصبح محمد صلاح بعيدا عن الشباك بقميص الفراعنة لمدة وصلت إلى ما يقرب 7 أشهر.