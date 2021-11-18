محافظ شمال سيناء يبحث مشروعات التنمية الزراعية مع نقيب الزراعيين (صور)

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التقى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الخميس، الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في مكتبة بديوان عام المحافظة بالعريش خلال زيارته للمحافظة بحضور وفد من مجلس نقابة المهن الزراعية، والمهندس عاطف سلامه مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء والمهندس عبدالحليم شاهين نقيب الزراعيين بشمال سيناء لبحث دور النقابة كبيت خبرة للزراعة المصرية في مشروعات التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة بمختلف محاور التنمية وخاصة التنمية الزراعية حيث انها تأتي في مقدمه محاور التنمية على أرض المحافظة، موضحًا إن محور التنمية الزراعية هو محور مفتوح ويسير في أكثر من اتجاه منها التجمعات التنموية المتكاملة، حيث إنها متكاملة المرافق والخدمات.

وأشار المحافظ أن مركز بحوث الصحراء أقام مركزين في شمال سيناء ومركز في جنوب سيناء لتدريب المزارعين على الزراعة واختيار أجود أنواع المحاصيل الصالحة على مياه الآبار ودرجة الملوحة.

وأضاف المحافظ أن محور التنمية الزراعية يتكون من 3 محاور بإجمالي مساحة حوالي مليون فدان منها محور ترعة السلام على مساحة 400 الف فدان، موضحًا إنه تم توزيع 50 في المية منها على أهالي سيناء والتصرف في الباقي لأبناء المحافظات الأخرى ومحور الأراضي المستهدف زراعتها على مياه مصرف بحر البقر المعالجة حوالي 450 ألف فدان.

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما يحدث من مشروعات تنموية في سيناء هو وسام على صدر الدولة المصرية، ويؤكد على علي ضرورة دعم مختلف النقابات ومنظمات المجتمع المدني للخطوات التنفيذية لإستكمال هذه المشروعات بما يضمن إمتدادها لخدمة أهالي سيناء ويحقق النهضة الاقتصادية لهذه الدولة.

وأضاف «خليفة»، أن خطة الدولة لزراعة 450 ألف فدان في سيناء والإستفادة من أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم تستهدف تحويل سيناء إلى قبلة الاستثمار، وتأكيدا لدور المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن لدى الرئيس السيسي إصرار وإرادة سياسية للتنمية المتكاملة والمستدامة بالتوسع في المشروعات التنموية الزراعية بسيناء وتوفير المحاصيل الاستراتيجية والتصنيع الزراعي وإنشاء الصوامع والمبردات لحفظ وتخزين المحاصيل الاستراتيجية وتوفير فرص العمل.

وأشاد نقيب الزراعيين بالمشروعات القومية الزراعية والتي كان لها بعد اجتماعي بتوفير مئات من فرص العمل للمواطنين وشباب المهندسين الزراعيين، مشيدًا الإرادة وإصرار الرئيس السيسي على تطهير سيناء من الاٍرهاب الأسود، مشيدًا بالدور البطولي لقواتنا المسلحة والشرطة المصرية على تطهيرسيناء من الخونة والإرهابيين وهذا الانتصار على الاٍرهاب وما لمسناه في زيارتنا الميدانية لشمال سيناء والعريش سواء على الطرق المؤدية للمحافظة وداخل مدينة العريش وفرحة أهالينا بشمال سيناء بعودة الحياة لطبيعتها وعودتهم لممارسة أنشطتهم في الزراعة والتجارة والتنقل والصيد على ساحل البحر اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.

وأوضح «خليفة»، أن مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية بكامل هيئته البالغ 36 عضوًا يمثلون جميع المحافظات عقد اجتماعه الدوري بمدينة العريش، وبحضور أعضاء مجلس فرع النقابة بشمال سيناء لدعم وتكريم 72 مهندس زراعي من زملاءنا بشمال سيناء لدورهم المتميز في خدمة القطاع الزراعي وتقديم الدعم الفني والإرشاد لأهالينا مزارعي شمال سيناء.

وأشار «خليفة»، إلى قيام مجلس إدارة النقابة العامة بزراعة الأشجار المثمرة بـ3 مدارس بمدينة العربش وبجامعة العريش ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، مشيدًا بدور محافظ شمال سيناء على جهوده التنموية على ارض المحافظة في شتي المجالات وخاصة القطاع الزراعي والذي يشهد طفرة تنموية ضخمة في عهد الرئيس السيسي.

اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يستقبل سيد خليفة نقيب الزراعيين

اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يستقبل سيد خليفة نقيب الزراعيين

اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يستقبل سيد خليفة نقيب الزراعيين

اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يستقبل سيد خليفة نقيب الزراعيين

اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يستقبل سيد خليفة نقيب الزراعيين