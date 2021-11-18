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ذهبيتين وفضية وبرونزية لمصر في اليوم الخامس للبطولة العربية للدراجات

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ذهبيتين وفضية وبرونزية لمصر في اليوم الخامس للبطولة العربية للدراجات ذهبيتين وفضية وبرونزية لمصر في اليوم الخامس للبطولة العربية للدراجات

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فازت بميداليتين ذهبيتين في اليوم الخامس لمنافسات البطولة العربية لدراجات الطريق، والمقامة بمنطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 8 دول وتستمر منافساتها حتى يوم 19 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.
واسفرت نتائج اليوم الخامس كالتالي .. في سباق الفردي العام لفئة الإناث حققت البطلة المصرية إبتسام زايد المركز الأول والميدالية الذهبية، وفازت الكويتية نوره عبدالله بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وتوجت مواطنتها طيبة أحمد بالميدالية البرونزية، وجاءت الكويتية لطيفة عامر في المركز الرابع، والسعودية منيرة الدرويش في المركز الخامس.
وفي سباق الفردي العام لفئة الإناث تحت 23 سنة، فازت المغربية سهام الصادي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وحصدت المغربية حكيمة بغراوي الميدالية البرونزية، وجاءت الجزائرية ليديا قاسمي في المركز الرابع، والمصرية ندى عبد الكريم في المركز الخامس.

وتصدر منتخب مصر نتيجة الفرق من الفردي العام إناث وتحت 23 سنة وذلك بمجموع أزمنة التسابق لاعبات الثلاث إبتسام زايد وندى عبد الكريم ورحاب أحمد، ليحصد الفراعنة بذلك ذهبية منافسات الفرق، وجاء منتخب الكويت في المركز الثاني بمنافسات الفرق ليحصد الميدالية الفضية ، واحتل منتخب المغرب المركز الثالث ليتوج بالميدالية البرونزية، وجاء منتخب المركز الخامس.

وفي سباق الفردي العام لفئة الشابات حققت الجزائرية نسرين حويلي المركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت مواطنتها شهرة عزوز بالميدالية الفضية، وحققت لاعبة منتخب مصر حبيبة السيد الميدالية البرونزية، فيما جاءت الإماراتية هدى حسين في المركز الرابع، والمغربية سهام بربوش في المركز الخامس.
وفي نتيجة الفرق من الفردي العام لفئة الشابات، توج منتخب الجزائر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء منتخب مصر - وتمثله اللاعبات حبيبة السيد وآلاء أحمد والعلياء أحمد بنبيلا - في المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية، واحتل منتخب الإمارات المركز الثالث ليحصد الميدالية البرونزية.

المصرى اليوم

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