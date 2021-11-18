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تجديد حبس عنصرين إجراميين بعد ضبطهما بـ12 كيلو حشيش بالغردقة

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تجديد حبس عنصرين إجراميين بعد ضبطهما بـ12 كيلو حشيش بالغردقة تجديد حبس عنصرين إجراميين بعد ضبطهما بـ12 كيلو حشيش بالغردقة

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة تجديد حبس عنصرين إجراميين بعد ضبطهما بـ١٢ كيلو حشيش بالغردقة وذلك لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة الغردقة برئاسة المستشار محمد غالب ماجد رئيس النيابة قد قررت حبس عنصرين اجراميين ٤ ايام على ذمة التحقيقات تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما حيث تم ضبطهما بنحو ١٢ كيلو من مخدر الحشيش بالغردقة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحر الأحمر قد تمكنوا من نشاط 2 عنصر إجرامى، أحدهما له معلومات جنائية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون و200 ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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