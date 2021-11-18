تمكين ذوي الاعاقة وعرض أهم مطالبهم بمجمع إعلام العريش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المجمع الاعلامى بالعريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات دوره التنويرى والاعلامى ومناقشة أهم مطالب فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية علاء الدين القاضى مدير عام ادارة اعلام سيناء، وباشراف وتنفيذ عبدالفتاح الامام مسؤول المتابعة ونجوى ابراهيم أخصائية الاعلام .

وأعلن سئول المتابعة، في تصريح، أنه تم اليوم مناقشة موضوع تمكين ذوى الإعاقة.. بحضور عدد من أولياء الأمور وأعضاء من الأحزاب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى التي ترعى ذوى الهمم، وكذلك بحضور الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم وأمين عام المجلس الاستشارى للتربية الخاصة بشمال سيناء.

كما تم تناول تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وما تقوم به الدولة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والجهود التي تبذلها التربية والتعليم خاصة للاهتمام بهم ودمجهم في التعليم وتحقيق فرص عمل متساوية لهم.. كما أشارت إلى الدور الذي يقوم به المجلس الاستشارى للتربية الخاصة برئاسة المحافظ في مساعدة ذوى الهمم وعرض مشاكلهم والمساهمة في حلها، وتقديم كافة التيسيرات الخاصة بهم في مختلف مجالات: التعليم والعمل والاسكان وباقى الخدمات المتنوعة.