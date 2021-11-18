«زي النهارده».. وفاة الفنانة تحية الأنصاري في 18 نوفمبر 2005

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحية الأنصارى، فنانة مصرية عرفها الجمهور أكثر من المسلسلات التليفزيونية، وقد امتدت مسيرتها الفنية من 1978 حتى 1990 وهي مولودة في 13 ديسمبر 1962 لأب مصرى وأم تركية وكانت موهبتها في التمثيل وعشقها له بدأ يلح عليها أثناء دراستها الثانوية.

وكانت تقوم بالتمثيل أمام المرآة وأرادت أن تنطلق في مسيرتها وتشق طريقها في عالم التمثيل ولكن لم يكن الوصول سهلا بسبب اعتراض العائلة ورفضها لفكرة أن تحترف تحية التمثيل وكانوا يعتبرون ذلك أمرا معيبا يسىء للعائلة غير أنها أصرت على خوض التجربة وكان والدها محمد أبوالفتوح متجاوبا مع هذا الإصرار، إيمانًا بموهبتها ودعمها وساندها ووقف أمام رفض العائلة، ورافقها طوال خطواتها الفنية إلى أن شاهدها جمهور الدراما التليفزيونية في إطلالتها الفنية الأولى مع مسلسل الشهد والدموع مع يوسف شعبان ونوال أبوالفتوح، وانطلقت تحية الأنصاري في مسيرتها التي انحصرت تقريبا في الأعمال التليفزيونية، ومنها «فيه ناس طيبين» مع زهرة العلا، و«فيه حاجة غلط» مع حسن عابدين وكريمة مختار، كما جسدت دور فتاة كفيفة مع الفنان سمير حسنى والفنانة سعاد نصر، في دوراعتبره النقاد أكثر تميزًا، فضلا عن دورها في مسلسل «محمد رسول الله» مع محمد الدفراوى وعائلة شلش وحل يرضى جميع الأطراف وأيام الغياب والواد سيد النصاب، وبرغم قصر مشوارها الفنى، إلا أن جملتها الشهيرة المستقطعة من فيلم «ريا وسكينة» فى المسلسل الكوميدي «عائلة شلش» مازالت معلقة بأذهان كثير من المصريين وكان آخر أعمالها «صرخة برىء» مع إلهام شاهين إلى أن توفيت «زى النهارده» في 18 نوفمبر 2005 عن 43 عاماً، بسبب ذبحة صدرية.