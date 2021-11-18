«زي النهارده».. وفاة الأديب الفرنسى مارسيل بروست في 18 نوفمبر 1922

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مارسيل بروست روائى فرنسى عاش في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 في باريس، ومن أشهر أعماله سلسلة روايات «بحثا عن الزمن الضائع» والتى تتألف من سبعة أجزاء نشرت بين عامى 1913 و1927، وتعتبر من أشهر الأعمال الأدبية الفرنسية وهي أقرب إلى السيرة الذاتية وقد ترجمها إلياس بديوي والتي صدرت كاملة بأجزائها السابعة قبل أشهر، وكان قد صدر ت الترجمة العربية لهذا العمل في التسعينيات من القرن الماضي، عن دار شرقيات، إلا أنه لم يكمل الجزء السادس والسابع منه، فأتم ذلك د. جمال شحيد وصدرت كاملة في طبعة جديدة من منشورات الجمل.

هذا العمل الأدبي هو سيرة ذاتية، لكنها قد تكون السيرة الذاتية الأكثر أهمية في تاريخ الكتابة، لأن هذه السيرة الذاتية دخلت في تاريخ الأدب مطورةً في الأساليب السردية.

لا يوجد في تاريخ الأدب إسهام لنوع السيرة الذاتية في تطوير التقنيات السردية، إلا مع “البحث عن الزمن المفقود”. فقد أسهم هذا العمل الأدبي في تطوير أسلوب سردي جديد في حينها، أُطلق عليه اسم تيار الوعي في السرد، الذي كان يعمل عليه بالإضافة إلى الفرنسي بروست، وفي الفترة ذاتها، كل من البريطانية فرجينيا وولف، الإيرلندي جيمس جويس والأميركي ويليام فوكنر عناوين الأجزاء: “جانب منزل سوان”، “في ظلال ربيع الفتيات”، “جانب منازل غرمانت”، “سدوم وعمورة”، وهو الجزء الذي تأخرت ترجمته للعربية لأن لجان السلامة الفكرية العربية كانت حرمت ترجمته، بسبب ما يتضمنه من كلام صريح عن المثلية الجنسية، “السجينة”، “الهاربة أو ألبرتين تختفي” و«الزمن المستعاد». كتبت هذه الأجزاء السبعة بين أعوام 1906-1922، ونشر جزء منها في حياة المؤلف وجزء بعد مماته، بين أعوام 1913-1927.

كما كان «بروست» ناقداً ومترجماً واجتماعياً أيضاً وهو مولود بالقرب من باريس في 10 يوليو 1871 لعائلة ثرية وكان والده طبيباً ناجحاً وقد أصيب «بروست» بالربو وهو في التاسعة وفى 1896 نشر كتابه «الملذَّات والأيام»، ثم رواية «جان سانتوى» التي تبدت فيها الملامح الأولى التي اتَّضحت في روايته «بحثاً عن الزمن الضائع» وكانت وفاة أبيه عام 1903 ووفاة أمه عام 1905 ضربةً قاسيةً عليه، وثقل عليه الربو فآثر العزلة عن الناس وعكف على روايته،ونشر الجزء الأول منها بعنوان «جانب منزل سوان» غير أن الرواية لم تحظ بالتقدير اللائق، ثم قبلت دار جاليمار بعد تنقيح الرواية أن تنشرها كاملة، وظهر جزء منها بعنوان «فى ظل الفتيات المزهرات» وفاز بجائزة جونكور الأدبية وبعد 1919- ولم يكن يبقى له من العمر سوى ثلاث سنوات عاش صراعا فيها مع الموت والوقت- حاول إتمام الفصول المتبقيةَ من الرواية المتعددة الأجزاء، وتمكن من إنهاء الرواية، إلى أن توفى «زي النهارده» في 18 نوفمبر 1922.