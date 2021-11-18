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طارق جبريل: مهدد بالهبوط.. ومن ينتمون للنادي يصدرون لنا المشاكل

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طارق جبريل: الزمالك مهدد بالهبوط.. ومن ينتمون للنادي يصدرون لنا المشاكل طارق جبريل: مهدد بالهبوط.. ومن ينتمون للنادي يصدرون لنا المشاكل

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أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي ، أن النادي الأبيض يعاني من أزمة مالية طاحنة ، في الفترة الجارية.

وقال طارق جبريل، في تصريحات تليفزيونية:"الأمور صعبة جدًا في نادي الزمالك، لازم الكل يقف معانا سواء من داخل النادي أوخارجه، لكي نتخطى تلك الأزمة".

وأضاف :"أتمنى من جمهور الزمالك الصبر علينا حتى نخرج من هذه الأزمة"، مضيفًا :"بعض من ينتمون للزمالك يصدرون لنا المشاكل، هل دورنا أن نرد على تلك المشاكل، أم العمل على حل الأزمات التي تواجه النادي؟".

وأشار :"العقوبات المالية الموقعة على الزمالك من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كبيرة جدًا، وهذه العقوبات تصاعدية، فقد تم منعنا من القيد لفترتين، العقوبة المقبلة ستكون ثلاث فترات، ثم خصم 6 نقاط والهبوط للدرجة الثانية".

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