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النيابة العامة بالكويت تأمر بحبس 18 مواطنا بقضية تمويل حزب الله

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النيابة العامة بالكويت تأمر بحبس 18 مواطنا بقضية تمويل حزب الله النيابة العامة بالكويت تأمر بحبس 18 مواطنا بقضية تمويل حزب الله

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أفادت وسائل إعلام كويتية، يوم الخميس، إن النيابة العامة أمرت بحبس 18 مواطنًا كويتيًا إثر اتهامهم بـ«تمويل حزب الله» اللبناني.

ونقلت وكالة «رويترز» عن صحيفتي «الرأي» و«القبس» إن «النيابة العامة بالكويت قررت حبس 18 متهما بتهمة تمويل حزب الله، 21 يوما، وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق».

وأضاف تقرير «رويترز» أن المتهمون الـ18 يواجهون «ثلاث تهم أمن دولة، وهي الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر».

وكانت الدول الخليجية قد صنّفت في عام 2016، جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية.

وسبق للكويت أن أدانت في عام 2016 مجموعة من المواطنين بتهمة التجسس لصالح إيران وحزب الله، وهو ما نفته طهران وقتها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أُفرج عن العديد من المدانين في هذه القضية بموجب عفو أصدره أمير الكويت.

المصرى اليوم

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