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للتأكد من توفر الشروط.. مفوضية الانتخابات في ليبيا تحيل ملفات مرشحي الرئاسة للتدقيق

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للتأكد من توفر الشروط.. مفوضية الانتخابات في ليبيا تحيل ملفات مرشحي الرئاسة للتدقيق للتأكد من توفر الشروط.. مفوضية الانتخابات في ليبيا تحيل ملفات مرشحي الرئاسة للتدقيق
إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة

للتأكد من توفر الشروط.. مفوضية الانتخابات في ليبيا تحيل ملفات مرشحي الرئاسة للتدقيق

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم أنها أحالت قائمة أولى من طلبات المتقدمين إلى الانتخابات الرئاسية إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، للتأكد من توفر شروط الترشح، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للمترشحين الذين سيخوضون هذا الاستحقاق الانتخابي الأول في تاريخ البلاد.


وحتى اليوم تسلمت المفوضية 19 طلبًا للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، التي ستعقد جولتها الأولى يوم 24 ديسمبر، لكنها أعلنت سابقًا أن تقديم طلبات الترشح لا يعني بالضرورة قبول الترشيحات.

وفي هذا السياق أكدت مفوضية الانتخابات الليبية أنها قامت بإحالة بيانات 10 مترشحين لانتخابات الرئاسة إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك للتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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