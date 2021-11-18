أخبار عاجلة

«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981 -
«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات في إفريقيا

Print
موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في إفريقيا موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات في إفريقيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق الكرة الإفريقية موعد قرعة المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

وحسمت 10 منتخبات صدارة المجموعات في المرحلة الأولى من التصفيات دور المجموعات وتأهلت إلى المباراة الحاسمة ، وهى منتخبات: السنغال وتونس والمغرب والجزائر ونيجيريا والكاميرون ومالي ومصر والكونغو الديموقراطية وغانا.

وكشفت تقارير ومصادر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على أنه من المنتظر أن يتم إجراء القرعة يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل ، مع ختام بطولة كأس العرب.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن موعد إجراء القرعة بشكل رسمي ولكن وفقاً لبعض المعلومات المسربة عن مسؤولين في الكاف سيتم إجراء القرعة في هذا الموعد.

وتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى تصنيف أول وثاني سيتم إجراء القرعة بين منتخبات كل تصنيف ، ويضم التصنيف الأول وفقاً لترتيب المنتخبات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، منتخبات: السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس.

بينما يضم المستوى الثاني منتخبات: ومالي ومصر والكونغو الديموقراطية وغانا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب الهلال "جارديم" يأمل في تحقيق إنجاز غير مسبوق في كأس العالم

مدرب الهلال "جارديم" يأمل في تحقيق إنجاز غير مسبوق في كأس العالم

بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

بعد تحقيقه اللقب الآسيوي الثامن .. كبير آسيا "الهلال" يشارك في كأس العالم

ثلاثي عربي في كأس العالم للأندية .. الهلال يرافق الأهلي والجزيرة

ثلاثي عربي في كأس العالم للأندية .. الهلال يرافق الأهلي والجزيرة