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يترقب عشاق الكرة الإفريقية موعد قرعة المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وحسمت 10 منتخبات صدارة المجموعات في المرحلة الأولى من التصفيات دور المجموعات وتأهلت إلى المباراة الحاسمة ، وهى منتخبات: السنغال وتونس والمغرب والجزائر ونيجيريا والكاميرون ومالي ومصر والكونغو الديموقراطية وغانا.

وكشفت تقارير ومصادر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على أنه من المنتظر أن يتم إجراء القرعة يوم 18 من شهر ديسمبر المقبل ، مع ختام بطولة كأس العرب.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن موعد إجراء القرعة بشكل رسمي ولكن وفقاً لبعض المعلومات المسربة عن مسؤولين في الكاف سيتم إجراء القرعة في هذا الموعد.

وتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى تصنيف أول وثاني سيتم إجراء القرعة بين منتخبات كل تصنيف ، ويضم التصنيف الأول وفقاً لترتيب المنتخبات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، منتخبات: السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس.

بينما يضم المستوى الثاني منتخبات: ومالي ومصر والكونغو الديموقراطية وغانا.