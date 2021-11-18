أخبار عاجلة

«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981 -
«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003 -
شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس إلى الثلاثاء 30 نوفمبر -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنيا يتابع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

Print
محافظ المنيا يتابع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» محافظ المنيا يتابع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي الذي يعقده المحافظ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

أكد المحافظ، أنه يجري تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح ؛ بهدف تطوير قرى الريف المصري في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمحافظة.

ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات: (مشروعات الصرف الصحي – قطاع الإسعاف – الشباب الرياضة)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

أكد «القاضي»، أن الهدف من الاجتماع الأسبوعي اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الكهرباء»: السيسي أكد على أهمية الاهتمام بتطوير شبكات نقل وتوزيع التيار

«الكهرباء»: السيسي أكد على أهمية الاهتمام بتطوير شبكات نقل وتوزيع التيار

الرئيس السيسي يلتقي مستشار ملك البحرين

الرئيس السيسي يلتقي مستشار ملك البحرين

السيسي: سنعزز قدرة دول «الكوميسا» على الصمود في مواجهة كورونا

السيسي: سنعزز قدرة دول «الكوميسا» على الصمود في مواجهة كورونا

السيسي يستقبل محمد المنفي: مصر حريصة على 3 مبادئ في ليبيا

السيسي يستقبل محمد المنفي: مصر حريصة على 3 مبادئ في ليبيا