ورش فنية وعروض أفلام بثقافة البحر الأحمر

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وفي إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ووزارة التربية والتعليم، يقيم فرع ثقافة البحر الأحمر التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نفذ قصر ثقافة الغردقة ورشة فنون تشكيلية للأطفال بالتعاون مع مركز الموهوبين بمديرية التربية والتعليم مع المهندسة إيرين رشدي - اخصائية الفنون التشكيلية بالقصر، أوضحت خلالها تعليم مبادئ الرسم الأولية، كما قدم القصر عروض أفلام نادي سينما الأطفال بعنوان "الفريق نون" يحكي عن شرح تمهيدي للأطفال عن أهمية التكنولوجيا الحديثة ودورها في التطور، وفيلم آخر بعنوان "تهنئة عيد الميلاد" يحث الطفل علي أن الكل اخوه ولا تفرقة بين أبناء الوطن والكل يعيش في وطن واحد، كما أقيم اللقاء الأسبوعي لأعضاء نادي الأدب بالقصر تضمن امسية شعرية بحضور الشعراء "سيد الطيب، رمضان المهدي، فرج الضوي، علي سليمان عوده، علاء محمد رسلان، حامد دقة، والموهبة ريم سيد" .

عقد بيت ثقافة سفاجا بالإشتراك مع مدرسة سفاجا الثانوية محاضرة بعنوان "الأدب مع رسول الله صل الله عليه وسلم" وتحدث الشيخ محمود أحمد قائلا انه من الأخلاق التى يجب على كل مسلم أن يتحلى بها، أن يلتزم الأدب مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم ـ بكل صوره، وأولى هذه الصور اعتقاد تفضيله ـ (ص) ـ على كل أحد من الخلق ومن الأدب ايضا مع الرسول ـ ص ـ ألا يُتقدم بين يديه بأمر ولا نهي، ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو ويأذن، بجانب ذلك نفذت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية لإعادة تدوير المخلفات لعمل شنطة باستخدام علبة العصير الكارتون الفارغة مع المدربة ميرفت مبارك سالمان، كما نفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة فنية لعمل اسطمبات وطباعة استينسل مع الفنان شعبان أبو الفضل .

بث بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكى ضمن حكاية مثل والمثل يحكى أن "عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة" حاكته فاطمة عثمان قائلة يستخدم الناس هذا المثل للتعبير عن الطمع.