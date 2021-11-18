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الكويت تدين استهداف الحوثي خميس مشيط ومطار أبها بطائرات مسيرة

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الكويت تدين استهداف الحوثي خميس مشيط ومطار أبها بطائرات مسيرة الكويت تدين استهداف الحوثي خميس مشيط ومطار أبها بطائرات مسيرة
دعت المجتمع الدولي لرد سريع وحاسم لردع التهديدات ومحاسبة مرتكبيها

الكويت تدين استهداف الحوثي خميس مشيط ومطار أبها بطائرات مسيرة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين ومطار أبها بطائرة مسيرة.

وأوضحت الخارجية الكويتية في بيان لها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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