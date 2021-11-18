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وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة

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وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بحركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة، حيث تم تكليف المهندس طارق جمال الدین محمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز المدينة، والمهندسة حنان مصطفى صابر الطحان، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمحاسب عادل المحمدي محمود على، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والعقارية (ندباً) بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

كما شمل قرار وزير الإسكان، تكليف المهندس محمد عبد العزيز محمد عامر، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمحاسب بسيوني أحمد محمد غلوش، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة بدر، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس عبدالحميد عبدالعزيز ملوك، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة،والمهندس صابر حافظ صابر، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيدالجديدة، والمهندس أيمن رشاد عبدالحميد، مهندس مدني ثان بجهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة.

المصرى اليوم

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