قوات الاحتلال تلاحق الأطفال بإحدى مدارس نابلس (صور وفيديو)

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لأطفال إحدى مدارس نابلس، ما أدى إلى نشوب مواجهات بين هؤلاء الأطفال وقوات الاحتلال، اليوم.

وأكدت الوكالة الفلسطينية الرسمية، نشوب مواجهات بين طلبة مدرسة اللبن الشرقية، ،وجنود الاحتلال، في أعقاب منع جنود الاحتلال الإسرائيلي طلاب مدرسة اللبن الشرقية الواقعة في فضاء نابلس من التوجه لمدارسهم، وتعنتها معهم.

مواجهات بين جنود الاحتلال وأطفال بإحدى مدارس نابلس (صور وفيديو)

في السياق ذاته أفاد تقارير إعلامية محلية، باستمرار تعدي جنود الاحتلال الإسرائيلي مع طلاب المدارس في الأراضي المحتلة، عبر منع الطلاب للمرور لمدارسهم .

وأكدت شبكة «قدس الإخبارية» في تقرير مصور نشرته أمس الأربعاء، استمرار اعتداء قوات الاحتلال على طلبة مدرسة اللبن الشرقية، في فضاء نابلس ما دفع أطفال المدرسة للدفاع عن حقهم في عبور الطريق إلى المدرسة، حاملين الأحجار والنبال في وجه جنود الاحتلال.

مواجهات بين جنود الاحتلال وأطفال بإحدى مدارس نابلس (صور وفيديو)

مواجهات بين جنود الاحتلال وأطفال بإحدى مدارس نابلس (صور وفيديو)

وحسبما نقلته تقرير شبكة «قدس» يواصل الاحتلال ترهيب أطفال مدرسة اللبن، عبر منع مرورهم إلى المدرسة، ةومضايقتكم بإجراءات الفتيش التعسفية، وتوجيه الإهانات لليوم الثالث على التوالي.

وأكد تقرير حقوقي أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات متعددة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يواجه الأطفال الفلسطينيون التهديد بالحرمان من التعليم، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والسجن، وغيرها من المحاكمات الجائرة والقتل وأحيانًا الاغتصاب.

وكشف التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في أغسطس الماضي، تقريراً حول «انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الطفل الفلسطيني خلال عام 2021»، أن قوات الاحتلال قد أعدمت منذ عام 2011 ما يزيد على 781 طفلًا فلسطينيًا، فضلاً عن عمليات الاعتقال واسعة النطاق التي تطال الأطفال بالرغم من جائحة «كورونا».