نائب محافظ قنا يترأس الاجتماع الدورى بشأن إزالة التعديات على أراضى املاك الدولة

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ترأس حازم عمر نائب المحافظ الاجتماع الدورى بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك بحضور اللواء ضياء رفعت مساعد مدير أمن قنا، والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الموارد المائية والري بقنا والأقصر، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير وحدة استرداد أراضي الدولة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة جهات الولاية، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق خطة عمل تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.

شدد «عمر»، على أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، وذلك تحت إشراف مباشر من اللواء أشرف الداوودى محافظ قنا، موجها بضرورة أن تتكامل كافة الجهود مع بعضها، وأهمية التواصل المباشر والمستمر، والاعتماد على العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالاجتماعات التنسيقية، مؤكدا أن محافظ قنا يتابع بنفسه هذا الملف بشكل يومي، ولن يسمح بأي تراخي أو تقصير في هذا الشأن، خاصة وأنه يتعلق بحق الشعب والدولة

نائب محافظ قنا يشدد على تنفيذ الازالات

كما شهد الاجتماع مناقشة تقرير أعمال اللجنة التي تتولى وضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كافة العقبات التي تواجه ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وإعداد حصر كامل من كافة الجهات بجميع التعديات التي وقعت على الأراضى التي تخضع لولايتها، وتقديم مقترحات جذرية لحل مشكلة التعدي على أراضى أملاك الدولة والمتابعة المستمرة مع وزارة التنمية المحلية، موجها بإعداد تقارير دورية تتضمن نتائج أعمال وجهود اللجنة لتقييم ما تم إنجازه من مهام وجهود في هذا الملف الحيوي.

نائب محافظ قنا يشدد على تنفيذ الازالات

يذكر أن المحافظة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة ١٨ التي تم تنفيذها خلال الفترة من ١٣ سبتمبر وحتى ٣ أكتوبر الماضي في إزالة ٤٠٢ حالة تعدى على أراضى الدولة بنسبة نجاح ١١٣٪ من الحالات المستهدفة حيث تم إزالة ٢٧٣ حالة تعدى بالمبانى بإجمالى ١٧١ الف و٩٩٢ متر وإزالة ١٢٩ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ٣٨٥ فدان و٢ قيراط .

كما نجحت المحافظة خلال المرحلة الثانية من الموجة ١٨ التي تم تنفيذها خلال الفترة من ١١ إلى ٢٩ أكتوبر الماضى في إزالة ٢٣٦ حالة تعدى على أراضى الدولة حيث تم إزالة ٢١٩ حالة تعدى بالمبانى بإجمالى مساحة ٥٧ الف و٣٤١ متر وإزالة ٩٥ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٠٥ فدان و٤ قراريط .

أما المرحلة الثالثة «الحالية» فقد بدأت في ٦ نوفمبر الجارى ومن المقرر أن تنتهى في ٢٦ من الشهر الجارى، ونجحت حتى الآن في إزالة ٢١٨ حالة تعدى على أراضى الدولة حيث تم إزالة ١٧١ حالة تعدى بالمبانى بإجمالى مساحة ٣٧ الف و٧٨٧ متر وإزالة ٤٧ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ٢٧ فدان .