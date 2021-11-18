قرار حاسم من الأهلي بشأن ملف حارس المرمى

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كشف مصدر داخل النادى الأهلي عن تأجيل مسؤولي القلعة الحمراء قرار التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة التخطيط أوصت بتأجيل التعاقد مع حارس مرمي جديد في يناير المقبل، ليكون التعاقد في نهاية الموسم الجاري.

وفى سياق آخر، كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، تفاصيل الإعداد لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والمقرر إقامته في الإمارات مطلع الشهر المقبل خلال فترة توقف الدوري المقبلة.

وقال عبدالحفيظ إنه تم الاستقرار على ملاعب التدريب وفندق الإقامة بالمعسكر الذي يبدأ أحد يومي ٧ و٨ ديسمبر المقبل.

وأوضح عبدالحفيظ أن المعسكر سوف يمتد من ١٠ إلى ١٥ يومًا، وتتخلله مباراتان أو ثلاث وديًّا، وجارٍ تحديد أطراف هذه المباريات حاليًّا.

وعاد مدير الكرة بالنادي وبرفقته أمير توفيق مدير التعاقدات إلى القاهرة صباح أمس الثلاثاء، قادمين من الإمارات بعد تنسيق كافة الأمور المتعلقة بمعسكر الفريق.