أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قرار حاسم من الأهلي بشأن ملف حارس المرمى

Print
قرار حاسم من الأهلي بشأن ملف حارس المرمى قرار حاسم من الأهلي بشأن ملف حارس المرمى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف مصدر داخل النادى الأهلي عن تأجيل مسؤولي القلعة الحمراء قرار التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة التخطيط أوصت بتأجيل التعاقد مع حارس مرمي جديد في يناير المقبل، ليكون التعاقد في نهاية الموسم الجاري.

وفى سياق آخر، كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، تفاصيل الإعداد لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والمقرر إقامته في الإمارات مطلع الشهر المقبل خلال فترة توقف الدوري المقبلة.

وقال عبدالحفيظ إنه تم الاستقرار على ملاعب التدريب وفندق الإقامة بالمعسكر الذي يبدأ أحد يومي ٧ و٨ ديسمبر المقبل.

وأوضح عبدالحفيظ أن المعسكر سوف يمتد من ١٠ إلى ١٥ يومًا، وتتخلله مباراتان أو ثلاث وديًّا، وجارٍ تحديد أطراف هذه المباريات حاليًّا.

وعاد مدير الكرة بالنادي وبرفقته أمير توفيق مدير التعاقدات إلى القاهرة صباح أمس الثلاثاء، قادمين من الإمارات بعد تنسيق كافة الأمور المتعلقة بمعسكر الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003