رغم قرار «المهن الموسيقية» بإيقافه.. «حسن أبوالروس» يحيي حفلًا غنائيًا

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أحيا الفنان حسن أبوالروس، أمس، حفلاً غنائياً في أحد الكافيهات، رغم قرار نقابة المهن الموسيقية الذي نص على منعه من الغناء لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام.

ونشر «أبوالروس» مجموعة فيديوهات من الحفل عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، أمس، وظهر فيها وهو يغني أغنية «مليونير» وأغنيته «فلتت مني» على الفلاشة، وهو الأمر الذي منعته نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وغرمت على إثره الفنان أحمد سعد، لعدم التزامه بالقرار وقام بالغناء مسخدماً «فلاشة» بدون مشاركة فرقته الموسيقة.

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كانت نقابة المهن الموسيقية قررت، أمس، برئاسة الفنان هاني شاكر إيقاف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ«حسن أبوالروس» عن العمل، لعدم امتثاله لقرارات النقابة لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.