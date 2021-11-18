أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974 -
موعد مباريات منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر نوفمبر - ديسمبر 2021 -
مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم مباشر الخميس 25-11-2021 -
مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري الخميس 25-11-2021 -
التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا -
مفاجآت في التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الزمالك -
التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

رغم قرار «المهن الموسيقية» بإيقافه.. «حسن أبوالروس» يحيي حفلًا غنائيًا

Print
رغم قرار «المهن الموسيقية» بإيقافه.. «حسن أبوالروس» يحيي حفلًا غنائيًا رغم قرار «المهن الموسيقية» بإيقافه.. «حسن أبوالروس» يحيي حفلًا غنائيًا

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا الفنان حسن أبوالروس، أمس، حفلاً غنائياً في أحد الكافيهات، رغم قرار نقابة المهن الموسيقية الذي نص على منعه من الغناء لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام.

ونشر «أبوالروس» مجموعة فيديوهات من الحفل عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، أمس، وظهر فيها وهو يغني أغنية «مليونير» وأغنيته «فلتت مني» على الفلاشة، وهو الأمر الذي منعته نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وغرمت على إثره الفنان أحمد سعد، لعدم التزامه بالقرار وقام بالغناء مسخدماً «فلاشة» بدون مشاركة فرقته الموسيقة.

[image:2:center]

[image:3:center]

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت، أمس، برئاسة الفنان هاني شاكر إيقاف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ«حسن أبوالروس» عن العمل، لعدم امتثاله لقرارات النقابة لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

«زي النهارده».. وفاة يو ثانت الأمين العام الثالث للأمم المتحدة 25 نوفمبر 1974

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003

«زي النهارده».. وفاة الفنانة والمنتجة السينمائية ماري كويني 25 نوفمبر 2003